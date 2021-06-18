В Кореновском районе шесть одиннадцатиклассниц получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Кореновском районе работы ЕГЭ по русскому языку шести школьниц оценили самым высоким баллом. Одиннадцатиклассниц отметил глава района Сергей Голобородько.

- Кристина Денисенко (СОШ 14), Анастасия Рябушкина (СОШ 5) , Виктория Разнодумова, Ксения Чередниченко и Дарья Шевелева (СОШ 17), Екатерина Ким (СОШ 20). Отличные результаты! Поздравляю! - написал Голобородько на своей странице в Instagram.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что выпускникам школ Краснодарского края вручат аттестаты с 16 по 26 июня. Выпускные вечера пройдут с антиковидными требованиями.