На территории школы №58 Краснодара начали строить спортивный зал

Глава Краснодара лично осмотрел место строительства

Школа №58 в Краснодаре - одна из старейших в городе, в этом году ей исполнится 115 лет. На территории учреждения начали возводить новый спортивный зал, который дети ждут уже давно.

- Сейчас на объекте проводят фундаментные работы. Здесь появится отдельно стоящее здание, которое возведут по современным технологиям. В спортзале будут проходить уроки по физической культуре и заработают спортивные секции - ребята смогут заниматься баскетболом, волейболом и настольным теннисом, - написал в своем Telegram-канале мэр города Евгений Первышов.

Планируется, что объект будет полностью построен к весне следующего года.