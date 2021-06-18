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Общество18 июня 2021 9:38

На территории школы №58 Краснодара начали строить спортивный зал

Этому учреждению он очень необходим
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Глава Краснодара лично осмотрел место строительства

Глава Краснодара лично осмотрел место строительства

Школа №58 в Краснодаре - одна из старейших в городе, в этом году ей исполнится 115 лет. На территории учреждения начали возводить новый спортивный зал, который дети ждут уже давно.

- Сейчас на объекте проводят фундаментные работы. Здесь появится отдельно стоящее здание, которое возведут по современным технологиям. В спортзале будут проходить уроки по физической культуре и заработают спортивные секции - ребята смогут заниматься баскетболом, волейболом и настольным теннисом, - написал в своем Telegram-канале мэр города Евгений Первышов.

Планируется, что объект будет полностью построен к весне следующего года.