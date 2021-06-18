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Общество18 июня 2021 10:07

Из-за дождей вода в Черном море прогреется к июлю

На температуру моря повлияла прохладная погода в первом месяце лета
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Туристы ждут, когда море станет теплым

Туристы ждут, когда море станет теплым

Фото: Ольга СУХОВА

Температура Черного моря сейчас далека от идеальной, заходить в воду пока не комфортно. Синоптики говорят, что море прогреется только к июлю. На температуру моря повлияла прохладная погода в первом месяце лета.

- Сильные дожди повлияли на температуру воды в море. Холодные массы влияют на прогрев моря. К июлю море прогреется однозначно, - сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александра Колесника.

Ранее “Комсомолка” сообщала, что по данным на 18 июня теплее всего Черное море в Анапе и Геленджике, комфортнее будет и на Азовском море.