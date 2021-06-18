Из-за дождей вода в Черном море прогреется к июлю

Туристы ждут, когда море станет теплым Фото: Ольга СУХОВА

Температура Черного моря сейчас далека от идеальной, заходить в воду пока не комфортно. Синоптики говорят, что море прогреется только к июлю. На температуру моря повлияла прохладная погода в первом месяце лета.

- Сильные дожди повлияли на температуру воды в море. Холодные массы влияют на прогрев моря. К июлю море прогреется однозначно, - сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александра Колесника.

Ранее “Комсомолка” сообщала, что по данным на 18 июня теплее всего Черное море в Анапе и Геленджике, комфортнее будет и на Азовском море.