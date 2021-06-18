Районы Кубани будут регистрировать право собственности по умолчанию

Фото Кадастровой палаты края

В муниципалитетах будут регистрировать право собственности по умолчанию. Для выявления правообладателей будут использоваться сведения архивов, органов внутренних дел, загсов, налоговых органов и нотариусов. Ранее законодательством не предусматривалось выявление и внесение таких сведений в ЕГРН без участия правообладателя.

- Чтобы в государственном реестре недвижимости содержались актуальные сведения о недвижимых объектах, была разработана «дорожная карта». В связи с реализацией мероприятий по проекту «дорожная карта» органы местного самоуправления наделяются полномочиями по осуществлению государственной регистрации права на объекты недвижимости без привлечения и уведомления об этом собственников. В этом случае не предполагается взимание государственной пошлины с правообладателей, - сообщили в Кадастровой палате региона.

При необходимости граждане могут подать заявление на оформление права на недвижимое имущество по собственному желанию. Сделать это можно через МФЦ или через сайт Росреестра с электронной подписью.