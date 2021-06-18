В Сочи поезд сбил 17-летнего парня в наушниках

Фото пресс-службы Сочинского ЛУ МВД России на транспорте

17-летний житель Сочи шел вдоль железной дороги и не услышал, как к нему приближается поезд. Машинист экстренно затормозил и подал звуковой сигнал, но столкновения избежать не удалось.

- ЧП произошло на перегоне «Лазаревская – Якорная Щель». От удара локомотивом пешехода отбросило на несколько метров и он потерял сознание. Не теряя времени, железнодорожники поместили молодого человека в электропоезд и доставили на станцию «Лоо», где его ждала “скорая”, - сообщили “Комсомольской правде”- Кубань” в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

У парня открытая черепно-мозговая травма. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

- По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - добавили в ведомстве.