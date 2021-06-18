Из аэропорта Краснодар увеличилось число рейсов в Баку

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Из аэропорта Краснодар в Баку теперь будут выполнять рейсы четыре российских авиаперевозчика: Nordwind, S7 Airlines, Pegas Fly (Икар) и «Азимут».

- Авиакомпания Nordwind будет перевозить пассажиров по пятницам, вылет из Краснодара в 12:45. Обратно в столицу Кубани борт возвращается в 18:25. С 15 июня по вторникам вылеты в Баку выполняет авиакомпания S7 Airlines. Вылет из Краснодара в 12:30, прилет в обратном направлении по средам - 23:05, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

По средам вылет самолетов Pegas Fly (Икар) в Баку планируется в 05:10. Обратно в Краснодар борт возвращается в 10:40. А «Азимут» с 26 июня начнет летать по субботам. Из Кубанской столицы воздушное судно Sukhoi Superjet 100 будет отправляться в 08:10, из Баку в Краснодар - в 13:55.

Напомним, в марте 2020 международное авиасообщение было приостановлено. И только спустя год, с апреля 2021, аэропорт начал принимать чартерные и грузопассажирские рейсы, и регулярно увеличивает свою маршрутную сеть.