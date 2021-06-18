Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 июня 2021 11:09

В Павловском районе обследовали более 400 поврежденных от града домов

В муниципалитете работают оперативные группы
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

От града, который 16 июня обрушился на Павловский район, пострадали более 600 домовладений. На сегодняшний день 400 из них обследовали специалисты. В первую очередь рабочие группы осмотрели дома тружеников тыла, инвалидов и жителей, получающих социальную помощь.

- Спасатели проводят первичный, частичный ремонт кровли: запенивают отверстия, демонтируют разбитый шифер и укрывают пленкой открытые участки, – сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего 655 жителей подали заявки на обследование домов, количество обращений на оказание помощи постоянно пополняется. Работы продолжаются.

Напомним, что по решению губернатора пострадавшим от непогоды окажут материальную помощь – по 10 тысяч рублей за нахождение в зоне ЧС, а также – 50 тысяч рублей владельцам пострадавших домов за частичную утрату имущества на домовладение. Выплаты начнутся с 21 июня.