18 июня 2021, г. Краснодар. С 21.06.2021 центр обслуживания клиентов «ТНС энерго Кубань» в Краснодаре откроется по новому адресу. Клиентский офис теперь располагается между Северными мостами по адресу 1-й проезд Филатова, д. 4.

Режим работы клиентского офиса «Краснодар»:

Понедельник-четверг

8:00-17:00 Без перерыва

Пятница

8:00 – 16:00 Без перерыва

Суббота, воскресенье – выходные дни

В новом офисе клиенты могут передать показания приборов учета электроэнергии, оплатить счета в кассе, решить вопросы по начислениям и заключению договоров энергоснабжения, а также заказать услугу по установке приборов учета электроэнергии под ключ.