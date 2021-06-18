МЧС распространило предупреждение по высокой пожароопасности 18-20 июня

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Высокая пожароопасность ожидается на Кубани с 18 по 20 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Во второй половине дня 18 июня местами в юго-восточных районах, а также 19 и 20 июня в северо-восточных, юго-западных и центральных районах края ожидается высокая пожароопасность 4 класса, - отметили в ведомстве.

Спасатели сообщили, что вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с увеличением количества пожаров. В МЧС попросили соблюдать все меры безопасности.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить нужно звонить 101 или 112.