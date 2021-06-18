В госпитали Кубани за сутки с коронавирусом попали 109 человек, в том числе 4 ребенка

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом осложняется - уже неделю каждый день в регионе выявляют больше 100 случаев инфекции.

По данным на 18 июня за сутки в госпитали Кубани попали 109 человек. Лидером зараженности стал Краснодар, здесь положительные тесты получили 28 пациентов. Также в антирейтинге оказались Новороссийск, Сочи и Армавир, здесь выявили 12, и по 8 человек с COVID-19 соответственно. Семь новых случаев в Красноармейском районе. По пять заболевших в Динском и Туапсинском районах.

- По четыре положительных теста выявлено в Горячем Ключе и Тихорецком районе. Три – в Геленджике, Лабинском, Отрадненском и Староминском районах. В Апшеронском, Каневском, Курганинском и Новокубанском районах по два новых пациента. Единичные случаи зафиксированы в Анапе, Кореновском, Ейском, Темрюкском, Калининском, Успенском, Новопокровском и Мостовском районах, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в оперштабе.

В стационарах лечится сейчас 1088 человек, на дому – 1179. В тяжелом состоянии на ИВЛ 56 пациентов, на ЭКМО – трое.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на побережье работают мобильные пункты вакцинации. Они открыты в Туапсе, Сочи и Новороссийске.