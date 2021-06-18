Заместитель главы Туапсинского района лишился должности

Иван Тихонов. Фото: администрация Туапсинского района

18 июня в социальных сетях Туапсинского района появилась информация о том, что заместитель главы по курортам и торговле Иван Тихонов покидает свой пост.

- 16 июня у него в кабинете правоохранители провели оперативные мероприятия, в результате которых провели выемку ряда документов.Конечно мы полагаем, что полиция в кабинете и увольнение это взаимосвязанные моменты и это попытка перевести материалы дела в Следственный отдел ОМВД из СКР, но ответственность наступит. Это карма за сносы и унижение людей и такой же исход ждет и остальных подельников в структуре администрации района, - сообщили в Инстаграме команды Валерия Хота «#Осень2022».

В пресс-службе администрации Туапсинского района отвечают, что не владеют информацией об увольнении Ивана Тихонова. Однако источник в мэрии сообщает, что чиновник 18 июня написал заявление по собственному желанию.