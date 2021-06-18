В краевом парламенте прошло общее собрание Совета молодых депутатов Кубани

Собрание в краевом парламенте

Ключевой темой встречи, которая прошла в офлайн и онлайн формате, стала роль молодежи в развитии современного государства. Сначала гости осмотрели тематическую выставку, в которой молодые депутаты отразили основные итоги своей работы за прошлый год. Затем показали фильм, характеризующий многогранное направление деятельности молодых законотворцев.

Участников встречи приветствовал глава региона Вениамин Кондратьев. Он назвал молодых депутатов одними из лидеров Кубани, ответственно отстаивающих интересы жителей своих станиц, городов и районов.

- Вы показываете всей молодежи региона, каким путем нужно идти, чтобы Краснодарский край развивался, продолжал движение вперед, – обратился к собравшимся губернатор края и добавил, что власти всегда нужны молодые кадры, прогрессивный и свежий взгляд, который помогает принимать эффективные решения.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что несмотря на форс-мажорные условия пандемии, региону удалось удержать планку, не обрушить краевую экономику и выполнить все социально значимые обязательства. Такой результат - общая заслуга.

2020 год ознаменовался важными избирательными кампаниями: на высоком уровне прошли голосование по поправкам в Конституцию России и выборы главы администрации Краснодарского края. Сейчас депутатский корпус Кубани работает над приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным и новыми положениями Основного закона страны.

Говоря о планах работы, Юрий Бурлачко подчеркнул, что социально-экономическая политика России подчинена одной главной цели – улучшить жизнь людей, вывести ее на принципиально иной, гораздо более высокий уровень.

Председатель ЗСК также обратил внимание на значимость института наставничества Совета молодых депутатов.

- Одна из главных целей, с которыми создавался Совет молодых депутатов, – помочь вам повысить профессиональный уровень. Поделиться знаниями и опытом, оказать консультационную и методологическую помощь. Для того, чтобы вы могли качественно и эффективно реализовывать данные законом полномочия, помогать людям в решении повседневных нужд и проблем, – акцентировал Юрий Бурлачко.

К молодым парламентариям обратились сенатор Владимир Бекетов и председатель кубанского СМД Александр Поголов. Выступили и сами молодые депутаты Дарья Крупная, Андрей Раззоренов, Алексей Штаничев, Федор Цариценский и Руслан Томенко. Они рассказали о наиболее успешных инициативах местных Советов молодых депутатов.

Самым активным членам краевого Совета Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко вручили награды.