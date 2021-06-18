В Анапе открыли первый экопляж с зарядками для телефонов

Фото: пресс-служба администрации Анапы

В поселке Витязево открыли первый пляж с зарядками для телефонов из экоматериалов площадью 1 тысячу квадратов. На территории есть «умный» душ с автоматической системой подачи воды, шезлонги из сертифицированной древесины и зона отдыха с зарядками на солнечных батареях. А еще здесь есть урны для раздельного сбора мусора.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Автор проекта – Артем Слюсаревский. Он приверженец экологичного потребления, а его создание – пример того, ькак можно сделать общественное пространство экологичным. В конце мая на территории этого пляжа прошел масштабный субботник, собранный здесь мусор направили на переработку.