Гостиницам Кубани предложили делать экспресс-тесты на коронавирус для туристов

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Во многих странах при заселении в гостиницы требуется тест на коронавирус. На курортах Краснодарского края такого сейчас нет, однако такую инициативу предложил губернатору региона Вениамину Кондратьеву депутат Госдумы Алексей Воевода. В своем письме он отметил, что экспресс-тесты являются самым действенным способом борьбы с распространением заболевания.

- Время диагностики ПЦР составляет до 24 часов, при этом для ее проведения необходимы специально оборудованные лаборатории. Если же говорить о привезенных справках, то они не являются доказательством отсутствия коронавируса. Получается, есть только единствепнный выход – экспресс-тестирование на месте, - написал Алексей Воевода.

Депутат предложил организовать мобильные лаборатории с тестами на 15 минут в крупных отелях на Черноморском побережье. В администрации региона скоро рассмотрят это предложение и дадут ответ.