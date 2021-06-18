Кубань выделит 400 миллионов на питание детей с ограниченными возможностями

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С 1 января 2022 года все районы Кубани получат финансовую поддержку с питанием для детей с ограниченными возможностями. Теперь у школьников появится возможность получать бесплатные обеды два раза в день. На это выделили 400 миллионов рублей.

- В этом году на организацию бесплатного горячего питания для детей младших классов выделили 3,6 миллиардов рублей. При этом из федерального бюджета - 2,6 миллиарда рублей. Просим рассмотреть возможность увеличения финансирования, на краевом уровне мы это уже предусмотрели. Выделили 400 миллионов на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья, - обратился губернатор региона Вениамин Кондратьев к представителю президента России в ЮФО Владимиру Устинову.

Также глава края отметил, что с 1 сентября 2020 года на Кубани обеспечены бесплатным питанием 100% учеников 1-4 классов.