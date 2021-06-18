Фермерам Павловского района помогут после уничтожившего посевы дождя

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Накануне в Павловском районе прошел сильный ливень с градом, который побил 5,3 тысяч гектаро посевов. Самый пострадавший район – станица Новопластуновская. Там из-за непогоды погибли угодья пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы.

Администрация Кубани предлагает фермерам свою помощь.

- Для оказания оперативной помощи пострадавшим фермерам, предпринимателям и самозанятым гражданам Фонд микрофинансирования края открыл льготный займ «Специальный ЧС», - сообщили в пресс-службе администрации региона.

С 18 июня в Павловском районе заработал выездной пункт консультации. Также фермерам снизят процентную ставку с 1% до 0,1% годовых и увеличит максимальную сумму займа с 1,5 миллионов до пяти миллионов рублей. Кроме того, открыли отсрочку для оплаты основного долга до 12 месяцев.