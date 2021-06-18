Продажи легковых автомобилей на Кубани увеличились в 2,5 раза

В регионе продали пять тысяч новых авто Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае по расчетам за май 2021 года продали пять тысяч новых легковых автомобилей. Это в 2,6 раза больше, чем за подобный период прошлого года, приводит данные аналитическое агентство «Автостат Инфо».

По количеству купленных машин Кубань занимает четвертое место в России с частью рынка 4,06%. Больше всего новых машин купили в Москве (18,6 тысяч), Московской области (9,7 тысяч) и Санкт-Петербурге (7,7 тысяч). Объем продаж по стране новых легковых автомобилей составил 123,9 тысяч— это на 104,9% больше, чем в мае 2020 года. Самым популярными моделями стали Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio. В апреле 2021 года на Кубани продали 6,9 тысяч легковых автомобилей. Это в пять раз больше, чем за схожий период прошлого года (1,4 тысяч).

На Кубани по итогам месяца было реализовано более 5,03 тысяч машин, что составляет 4,06% от общего рынка страны. Лидерами остались столичные регионы. Прирост в сегменте иномарок увеличился по итогам периода на 28,5%, а отечественных легковушек вырос на 40%.

- Годовой прирост на рынке легких коммерческих авто в мае 2021 года составил +101,6% - было продано 10,9 тысяч единиц авто. При этом в статистике майских продаж на рынке новых легких коммерческих автомобилей лидирует «ГАЗ», - рассказали «КП»-Кубань» эксперты.

Отметим, что всего по стране за первые пять месяцев 2021 года покупатели приобрели 633, 3 тысячи новых машин. А это на 31% выше прошлогоднего результата.