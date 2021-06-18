Следкому Кубани разрешили возбудить дело против экс-председателя Октябрьского районного суда

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Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака. Ему вменяют превышение должностных полномочий и покушение на мошенничество. По информации Следкома, Байрака уличили в получении 2,3 миллионов в служебном кабинете. Однако сторона защиты утверждает, что эти деньги были возвратом долга.

Экс-председателя Октябрьского районного суда задержали прямо в кабинете сотрудники ФСБ. Центральный аппарат Следкома начал проверку, а за судью вступился адвокат. Он рассказал журналистам, что эти деньги – долг друзей Байрака, которым он занимал деньги на покупку дома на Украине. Позже выяснилось, что эта семья была должна и другим людям, которые подали на них в суд. Единственное, чем они могли расплатиться со всеми кредиторами – это дом в Краснодаре, деньги от продажи которого они и принесли судье в качестве возврата кредита.

Также у следствия есть версия, что семья должников просила у судьи за эти деньги прекратить все иски кредиторов в отношении них.

Отметим, что 28 мая 2021 года коллегия судей лишила коллегу полномочий. Расследование продолжается.