В Курганинске задержали лжегазовика

Фото предоставлено "Газпром Межрегионгаз Краснодар"

Краснодарские полицейские задержали жителя Курганинска при попытке изменить показания газового счетчика. При нем оказались различные инструменты, в том числе пломбиратор для свинцовых пломб, насадки для оттиска на свинцовых пломбах, а также сами свинцовые пломбы, схожие с пломбами заводов-изготовителей.

История началась с обнаруженного сотрудниками «Газпром межрегионгаз Краснодар» в одном из домов Курганинска газового счетчика с признаками несанкционированного вмешательства. Общая сумма доначислений составила более 465 тыс. руб. В процессе расследования удалось выйти на след, а затем и задержать лжегазовика с поличным.

С начала 2021 года специалистами «Газпром межрегионгаз Краснодар» выявлено уже более 176 случаев несанкционированного вмешательства в работу приборов учета газа. Зачастую этим промышляют мошенники-лжегазовики. Для абонентов такие манипуляции с газовыми счетчиками не только приводят к дополнительным и значительным начислениям, но и создают угрозу безопасности жизни и здоровью.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» напоминает, что действующего сотрудника газоснабжающей или газораспределительной организации отличает удостоверение с названием компании, заверенное подписью и печатью. Работники компании не имеют права продажи какого-либо оборудования, их основными задачами являются проверка прибора учета газа, газового оборудования и параметров лицевого счета абонента.

Для проведения любых работ, связанных с установкой, заменой газового оборудования и приборов учета, следует обращаться в специализированные организации. За подробной информацией абоненты могут обратиться в подразделения компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» по месту жительства. Номера телефонов и адреса электронной почты указаны на сайте мргкраснодар.рф.