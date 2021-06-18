Губернатор Кубани поздравил медработников перед их профессиональным праздником

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

20 июня, в воскресенье, на Кубани будут праздновать День медицинского работника. Губернатор края встретился с ведущими медиками региона и поблагодарил их за профессиональную работу во время пандемии. Он отметил, что сегодня медики остаются на передовой в борьбе с коронавирусом и продолжают обеспечивать благополучие региона.

- Это праздник людей в белых халатах, чей труд – незаменим всегда, и особенно сейчас, в период пандемии. Неважно, какую должность вы занимаете. Важно, как вы относитесь к своей работе. Примите слова благодарности от меня и от жителей всей Кубани, - сказал на встрече глава.

Медработников наградили почетными грамотами от имени президента, а трем работникам присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения Кубани».