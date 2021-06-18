Житель Краснодара развратил двух школьниц в подъезде

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10 июня неизвестный мужчина напал на двух несовершеннолетних девочек в подъезде одной из многоэтажек краевого центра. Пострадавшим – 10 и 11 лет. Одна из школьниц рассказала обо всем своей маме, после чего женщина обратилась в полицию. Сейчас подозреваемого разыскивают.

- По факту совершения иных действий сексуального характера территориальным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело. Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.