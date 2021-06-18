Сбер: жители Краснодарского края чаще других на юге обращаются к телемедицине

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

В преддверии Дня медицинского работника Сбер подсчитал, насколько сервисы телемедицины востребованы среди жителей юга России. Выяснилось, что чаще всех сервисом СберЗдоровье пользуются жители Кубани. Следом идут Ростовская область и Ставропольский край.

Анатолий Зингер, генеральный директор медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье:

«Доверие к телемедицине в России растет, она набирает и все большую популярность в регионах Юго-Западного банка. В прошлом году количество консультаций с врачами телемедицины на платформе СберЗдоровья выросло в 5 раз и продолжает расти и в 2021-м. За 5 месяцев 2021 года жители Краснодарского края уже проконсультировались с телемедицинскими специалистами на 142% больше раз, чем за весь прошлый год. Число консультаций с января по середину июня достигло почти 10 000, и по этому показателю Краснодарский край находится на 1 месте среди всех регионов Юго-Западного банка».

Причин роста популярности такого формата общения с врачом много. Попасть на онлайн-консультацию можно в любое время суток из любой точки области, страны, мира, где есть интернет. Дежурные врачи отвечают в течение 5 минут, а значительную часть вопросов, с которыми пациенты приходят на первичный прием к доктору, можно решить удаленно. При этом не нужно тратить время на дорогу и очереди. Кроме того, это безопасно, ведь онлайн-консультация не предполагает присутствия пациента в местах массового скопления других людей.

Виктор Паршин, заместитель управляющего Краснодарским отделением СберБанка:

«СберБанк поздравляет медицинских работников с профессиональным праздником. В это непростое время сотрудники медицинских учреждений Краснодарского края совершают настоящий подвиг по спасению человеческих жизней. В период пандемии телемедицина стала особенно актуальна, поскольку она дает возможность врачам стать более мобильными, а пациентам – получить квалифицированную помощь в самый необходимый момент».

Сервис СберЗдоровье был создан на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 году. В 2017 году сервис на 80% вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 40 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 4 тысяч частных клиник. Общее число клиентов СберЗдоровья сегодня превышает 13,8 млн человек.