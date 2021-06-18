Краснодар просит 80 миллионов из федерального бюджета на содержание приюта для собак

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Власти Краснодара хотят получить 80 миллионов рублей из федерального бюджета для строительства городского приюта для животных. Об этом сообщил начальник комфортной городской среды и ТЭК Артем Саламатин.

- Мы направили в департамент ветеринарии Кубани письмо с просьбой предоставить субвенцию из федерального бюджета на 80 миллионов рублей. Это приблизительная стоимость строительства и содержания питомника, точные цифры мы узнаем после подготовки проектно-сметной документации, - сказал чиновник.

Он уточнил, что в приюте будут содержать животных в течение 26 дней. Все это время их будут лечить, кормить и искать новых хозяев. После – в лучшем случае отдавать хозяевам или же просто помещать в естественную среду обитания. Остаться в приюте навсегда смогут только животные, которые представляют угрозу для общества. При этом содержание одной собаки в месяц будет обходиться приблизительно в 12-15 тысяч рублей. Единовременно в приюте смогут жить около 250 особей.