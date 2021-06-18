200 производителей привезут свои товары на ярмарки выходного дня в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

19 июня в Краснодаре заработают сразу шесть ярмарок выходного дня. Реализовать свою продукцию планировать около 200 кубанских производителей. Прилавки будут открыты с 8:00 до 15:00 по адресам: улица Думенко №13, улица Захарова №23, улица Героя Яцкова около дома №11, улица Одесская рядом с №48, улица Бургасская рядом с №31/1.

Справочную информацию вы можете получить по телефонам : +7 (918) 342-93-14, +7 (989) 839-12-21; МУП «Агромир»: 8(861)2650830(31), +7 (918) 469-40-30.