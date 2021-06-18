Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ".

В Сочи к 1 сентября дополнительно откроют 90 классов в школах. Одновременно начнут работу восемь групп в детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Из муниципального бюджета выделены средства на оснащение пристроек методическими материалами, посудой и мебелью.

– У нас есть два месяца и 10 дней на то, чтобы подготовить школы и детские сады к новому учебному году в спокойном режиме. Ни на безопасности, ни на инфраструктуре мы не имеем права экономить, - подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

В День Знаний в Сочи откроют двери 167 образовательных организаций.