В Краснодаре осудили мужчину, который показал зад толпе с памятника казакам

Фото: архив КП

В Краснодаре осудили участника несогласованной акции, который показал зад толпе с памятника казакам. Мужчину приговорили к двум годам тюрьмы условно. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Ленинский районный суд Краснодара рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении жителя краевой столицы 1987 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

- Рассмотрев материалы дела, суд признал Владимира Егорова виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, - отметили в пресс-службе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре после несанкционированного митинга 23 января задержали мужчину, который взобрался на памятник казакам-первопроходцам, спустил штаны и показал толпе свою пятую точку.