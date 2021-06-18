Пляж Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Заболеваемость коронавирусом на Черноморском побережье выросла на 13% за неделю. За 1,5 месяца на курортах Кубани зафиксировали более 1,1 тысяч случаев опасной инфекции. Об этом сообщила на брифинге специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Межевая.

- Среди заболевших 15 работников санаторно-курортной сферы учреждений и 23 туриста, - отметила Татьяна Межевая.

По данным на 18 июня за сутки в госпитали Кубани попали 109 человек. Лидером зараженности стал Краснодар, здесь положительные тесты получили 28 пациентов. Также в антирейтинге оказались Новороссийск, Сочи и Армавир, здесь выявили 12, и по 8 человек с COVID-19 соответственно.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на побережье работают мобильные пункты вакцинации. Они открыты в Туапсе, Сочи и Новороссийске.