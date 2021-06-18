Губернатор Краснодарского края назвал единственный способ вернуться к нормальной жизни в условиях пандемии

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал единственный способ вернуться к нормальной жизни в условиях пандемии. В регионе продолжают фиксировать рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- Вакцинация – единственный способ вернуться к нормальной жизни в условиях пандемии коронавирусной инфекции, - сказал глава региона.

По его словам, без коллективного иммунитета невозможно справиться с заболеванием и снять ограничения. Напомним, что заболеваемость коронавирусом на Черноморском побережье выросла на 13% за неделю. И число больных продолжает увеличиваться.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на побережье работают мобильные пункты вакцинации. Они открыты в Туапсе, Сочи и Новороссийске.