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Краснодарцы задержали мужчину, который приставал к девочке-подростку. Ему грозит административный арест. Об этом сообщил официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Этот случай произошел 18 июня в станице Елизаветинской. В садовом товариществе «Ромашка» нетрезвый мужчина стал заигрывать с девочкой-подростком. Никаких действий сексуального характера он совершить не успел – его задержали жители СТ и передали правоохранителям.

– В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Подозреваемый доставлен в отдел полиции, затем будет суд, - рассказал Артем Коноваленко.

По его словам, мужчину могут арестовать на срок до 15 суток.

Как сообщалось ранее, пятиклассник выследил и задержал извращенца, который приставал к детям. Случаи, когда негодяй приставал к школьникам, были и раньше, но никто из родителей заявление в полицию не подавал.