Узнали, где будут отключения света в Сочи 19 июня 2021

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 19 июня 2021 пройдут в двух внутригородских районах. Они охватят более 20 улиц. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

Хостинский район

С 08:00 до 17:00 отключат свет на улице Видовая (частично).

Лазаревский район

С08:00 до 17:00, в течение нескольких часов из указанного временного промежутка, будут обесточен поселок Головинка, улица Кичмайская (частично).