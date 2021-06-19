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Общество19 июня 2021 0:24

Узнали, где будут отключения света в Сочи 19 июня 2021

Узнали, где будут отключения в Сочи 19 июня 2021
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: @rossetikuban_sochiseti

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 19 июня 2021 пройдут в двух внутригородских районах. Они охватят более 20 улиц. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

Хостинский район

С 08:00 до 17:00 отключат свет на улице Видовая (частично).

Лазаревский район

С08:00 до 17:00, в течение нескольких часов из указанного временного промежутка, будут обесточен поселок Головинка, улица Кичмайская (частично).