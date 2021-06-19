Погода в Краснодаре 19 июня 2021: дождей не ожидается

Краснодар Фото: Галина КОПЫЛОВА

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 19 июня 2021 года.

В субботу в краевом центре будет теплая солнечная погода. Столбик термометра в течение суток будет расти вверх.

- В Краснодаре 19 июня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 17 до 19°С, днем от 30 до 32°, - сообщили “Комсомольской правде” - Кубань” в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю местами возможен кратковременный дождь, гроза. В воскресенье и понедельник в регионе воздух прогреется до 36 градусов тепла.