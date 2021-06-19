Погода в Сочи на 19 июня 2021 года: на курорте настоящее лето

Сочи летом Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи установилось настоящее лето. Пляжи курорта переполнены. Солнце печет так сильно, что днем можно сгореть буквально за полчаса.

- В прибрежной зоне 19 июня малооблачная погода, без осадков, ветер слабый, температура воздуха днем от +26 до +31°С, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Не верится даже, что в горах Красной Поляны, выше 1,5 тысяч метров над уровнем моря еще сохраняются снежники. Поэтому маршруты открыты пока не все.

По-настоящему летняя погода сохраниться на курорте в течение ближайших дней.