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Общество19 июня 2021 11:28

Среди жертв аварии с рейсовым автобусом на Кубани трое детей

Все они доставлены в медицинское учреждение
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На Кубани в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 14 человек, в том числе – трое детей. Все они доставлены в больницу для осмотра. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль Chevrolet, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, на 21-ом километре автодороги Славянск - Петровская, произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым автобусом, который следовал по маршруту Черный Ерик – Славянск.

- В результате ДТП пострадали 14 человек, среди них трое несовершеннолетних 2003-го, 2014-го, 2015-го года рождения, их диагнозы уточняются, - заключил представитель пресс-службы.

Полицейские Славянского района проводят проверку по факту аварии.