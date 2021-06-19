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В Краснодаре из ТЦ «Красная Площадь» эвакуировали 70 человек. В здании произошло задымление. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 09:38 19 июня диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России поступило сообщение о пожаре на улице Дзержинского.

В 09:39 к месту вызова были незамедлительно направлены подразделения огнеборцев. В 09:46 по прибытию к месту пожарных было установлено, что произошло задымление на втором этаже торгового центра.

- Возгорание было потушено до прибытия пожарно-спасательного гарнизона, его площадь 2 квадратных метра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. – Из здания были эвакуированы 70 человек. Погибших и пострадавших нет.

В 09:54 был дан отбой повышенному рангу пожара, по которому на место были направлены от МЧС России 35 человек личного состава и 12 единиц техники.