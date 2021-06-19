Фото: admkrai.krasnodar.ru.

На Кубани коронавирусом за сутки заболели 111 человек. В их числе шестеро детей, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По-прежнему лидирует по числу заболевших Краснодар, где выявили 24 случая опасной инфекции. На втором месте - Новороссийск – 22, на третьем - Армавир – 12.

В Сочи зафиксировано 8 инфицированных, в Горячем Ключе и Северском районе – по 6, в Анапе и Выселковском районе – по 4. По 3 новых больных в Белореченском и Новокубанском районах, по два – в Динском и Гулькевичском.

- По одному случаю ковида зарегистрировали в Геленджике, Абинском, Ейском, Кавказском, Калининском, Каневском, Курганинском, Красноармейском, Лабинском, Ленинградском, Славянском, Тбилисском, Успенском, Крымском, Павловском районах, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе опасный вирус подтвердился у 50336 человек, в том числе у 3192 детей. 3244 больных спасти не удалось.