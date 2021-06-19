Скрин видео: t.me/krd_tipich_ru

Десятки полицейских с собаками оцепили стадион «Краснодар». В полиции города прокомментировали ситуацию. В соцсетях появилось видео, где правоохранители собрались у входа в спортивный объект.

- Это учения полиции, - уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее сообщалось, что краснодарцы на улицах городах заметили правоохранителей в бронежилетах и шлемах. В полной экипировке полицейских видели около Немецкой деревни, на Гидрострое, на Красной Площади, а также на светофоре около Калининской, где находится пересечение трасс Тимашевск-Славянск и Калининская-Новотитаровская. Кроме того, на выездах из города проходили досмотры со стоп-контролем. В Сети появилась информация о стрельбе, которая и стала причиной таких мер безопасности. Но в МВД эти сведения не подтвердили.