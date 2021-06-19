Фото: sochi.ru.
В Сочи откроют обсерватор для эпидбезопасности к «Формуле 1». В нем будут находиться туристы с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.
- В Сочи предусмотрят ограничение по загрузке зрительских зон, а также организуют обсерватор для людей с подозрением на COVID-19, - отметили в пресс-службе.
Напомним, что вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов и министр физической культуры и спорта Кубани Алексей Чернов вошли в состав оргкомитета российского этапа чемпионата мира «Формула 1».
По словам замгубернатора, чемпионат мира FIA «Формула 1» привлекает большое число болельщиков, поэтому исключительное внимание будет уделено вопросам эпидбезопасности
Автогонки намечено провести в Сочи с 24 по 26 сентября.