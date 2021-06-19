В Краснодаре на улице убили мужчину

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В Краснодаре по факту убийства 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он получил смертельный удар ножом на улице во время ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, днем 19 июня на улице Командорской произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры один из ее участников нанес оппоненту удар ножом в грудь и убил его. После произошедшего злоумышленник с места происшествия скрылся.

- В настоящее время на месте работают следователь и следователь криминалист, они проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего,- уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Необходимые экспертизы назначены.

Ранее в СМИ появилась информация, что на месте драки улице Командорской местные жители слышались выстрелы. Но данный факт правоохранительные официально не подтверждают.