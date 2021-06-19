Фото: архив ЧП

В Новороссийске во время пожара в жилом доме пострадал человек. С места ЧП были эвакуированы два человека. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 12:04 19 июня диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России поступило сообщение о пожаре в жилом доме улице Московская.

В 12:05 к месту вызова были направлены подразделения огнеборцев. В 12:08, прибыв на место, пожарные установили, что произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.

В 12:09 пожар был локализован, в 12:15 – ликвидировано открытое горение, в 12:20 – огонь полностью потушили. Были привлечены от МЧС - семь человек личного состава и четыре единицы техники.

- С места пожара эвакуировано два человека, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - К сожалению, есть пострадавший.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, в огне погибла 88-летняя пенсионерка.