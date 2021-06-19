Скрин видео: t.me/krd_tipich_ru

К вечеру 19 июня пыль из Ставрополя дошла до Краснодара. Город накрыла серая дымка. Об этом сообщают жители краевого центра.

Напомним, что Ставрополь из-за сильного ветра накрыла пыльная буря. Скорость потока воздуха в городе - до 19 метров в секунду. Ее причиной стал сильный ветер.

- Возможно, мы почувствуем отголоски пыльной бури. Частицы песка и почвы до Краснодара могут донести порывы ветра, - прокомментировали синоптики.

Как сообщалось ранее, на Кубани из-за песчаной бури в Египте может снова пойти желтый дождь.