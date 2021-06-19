Видео пыльного смога, который пришел в Краснодар из Ставрополя

"Туман" в Краснодаре Фото: Сергей ЖУКОВ

Появилось видео пыльной завесы, которая пришла в Краснодар из Ставрополя. Улицы города окутал «туман» из твердых частиц. Об этом сообщают очевидцы.

По данным сайта sensor.community, в Краснодаре количество взвешенных частиц приблизилось к оранжевому уровню, то есть к 50 мг на кубометр.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, к вечеру 19 июня пыль из Ставрополя дошла до Краснодара. Город накрыла серая дымка.

Напомним, что Ставрополь из-за сильного ветра накрыла пыльная буря. Скорость потока воздуха в городе - до 19 метров в секунду. Ее причиной стал сильный ветер.