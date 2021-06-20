Что произошло за ночь 20 июня: пыльная буря окутала города

"Туман" в Краснодаре Фото: Сергей ЖУКОВ

В Краснодар пришла пыльная буря из соседнего региона. Город накрыла серая дымка.

За считанные часы буран добрался из Ставрополя 19 июня. Скорость потока воздуха в городе - до 19 метров в секунду. Ветер поднял пыль и понес ее по стране.

- Возможно, мы почувствуем отголоски пыльной бури. Частицы песка и почвы до Краснодара могут донести порывы ветра, - прокомментировали в краснодарском гидрометцентре.

Как сообщалось ранее, на Кубани из-за песчаной бури в Египте может снова пойти желтый дождь.