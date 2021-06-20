Температура воды в Черном море 20 июня 2021: по-настоящему жаркий день не прошел даром

Температура воды в Черном море стала комфортнее Фото: Евгения ОСТРАЯ

Субботний день, 19 июня, был чуть ли не самым жарким за первый месяц лета. Это не могло не сказаться на температуре воды в Черном море 20 июня 2021.

На всем побережье она прогрелась почти одновременно. Пока теплее всего вода в Геленджике (+21 градус). В Сочи и в Анапе термометры фиксируют +20 градусов.

Самая прохладная водичка по-прежнему в Новороссийске +18 градусов.

В Азовском море +23.

Напомним, по прогнозу синоптиков, дождей в регионе пока не ожидается.