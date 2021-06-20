Погода в Краснодаре 20 июня 2021 обещает стать самой неожиданной за этот месяц

Погода станет неожиданностью Фото: Галина КОПЫЛОВА

Погода в Краснодаре 20 июня 2021 приятно удивит туристов. В регион, наконец, придет настоящая жара. Синоптики обещают до +33 градусов.

- Но без дождя кое-где не обойдется, - сообщают в краснодарском гидрометцентре. - В некоторых районах Кубани будет облачно, пройдет кратковременный дождь и гроза.

На Черноморском побережье температура воздуха будет чуть ниже, чем на остальной территории Краснодарского края. Синоптики обещают до +28+30 градусов жары.

Такая погода, по их мнению, скажется и на температуре воды в море. Как минимум, на 1-2 градуса повысится и она.