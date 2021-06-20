Погода в Сочи 20 июня 2021: когда на курорт придет летняя жара

Погода в Сочи порадует отдыхающих

В Краснодарском крае первый месяц лета погодой не радует. Особенно страдают от бесконечных дождей туристы. Купальный сезон открыт, но температура воды в Черном море пока далека от комфортной. Какой будет погода в Сочи 20 июня 2021, "КП" - Кубань" узнала у синоптиков.

- На Черноморском побережье будет облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Но воздух уже прогреется до +30 градусов, что не может не радовать отдыхающих. Море начинает прогреваться, - сообщили в краснодарском гидрометцентре.

Напомним, в Краснодарском крае синоптики называют это лето самым прохладным за последние 10 лет. Между тем, засуха в этом году региону точно не грозит.