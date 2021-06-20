Появилось видео с места убийства мужчины на улице в Краснодаре

Следователи разбираются в причинах убийства

ЧП произошло вчера, 19 июня, на улице Командорской. Появилось видео с места убийства мужчины в Краснодаре.

Судя по кадрам, трагической развязке предшествовал уличный конфликт с участием более 10 человек. Они подъехали во двор дома, и началась драка. Что стало ее причиной, сейчас выясняет следствие.

- По факту убийства 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он получил смертельный удар ножом на улице во время ссоры, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.