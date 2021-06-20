Вениамин Кондратьев поздравил медиков Кубани с профессиональным праздником

Медики отмечают профессиональный праздник

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил врачей, медсестер, санитаров и водителей "скорых" с Днем медика.

- Врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, работники «скорой». Они каждый день выполняют свой долг, спасают человеческие жизни, зачастую рискуя своей собственной. В круглосуточном режиме принимают решения, диагностируют, лечат, проводят сложнейшие операции, научные исследования. Спасибо каждому за благородный труд, ответственное отношение к своей работе, чуткость и доброту. Вам и вашим семьям счастья и крепкого здоровья, - написал глава региона в соцсети.

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