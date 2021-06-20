В Краснодаре появились три новых арт-объекта

Фигуры уже вызвали неоднозначную реакцию горожан. Фото: Евгений Руденко

В Краснодаре на улице Кубанская Набережная появились три скульптуры Валерия Казаса. Краснодарский модернист считает, что эта улица больше всего подходит для его арт-объектов.

В ночь на 19 июня в городе установили скульптуры «Тороиды» из серии «Папье-Маше».

- Они сделаны из нержавеющей стали на бетонном каркасе и решают пространственную проблемы, - высказался художник.

Они установлены за деньги спонсора. Предприниматель предлагает разместить серию подобных инсталляций вплоть до Тургеневского моста.

Новые скульптуры уже вызвали неоднозначную реакцию горожан. Большинство считает, что эффективнее было бы высадить в месте установки скульптур деревья.