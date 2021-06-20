На Кубани стремительно растет число новых зараженных коронавирусом

Число зараженных снова растет

В Краснодарском крае увеличивается число заразившихся коронавирусом. За сутки, 20 июня, подтверждено уже 116 новых заболевших. Среди заболевших 8 детей. Возраст пациентов от года до 86 лет.

- Больше всего зараженных в Краснодаре (28), в Динском районе - 12 человек заболели ковидом, в Сочи - 10, - сообщили в оперштабе.

За все время пандемии в регионе заболели уже больше 50 тысяч человек.

Напомним, в Краснодарском крае зафиксированы зараженные опасными штаммами вируса. Но российские вакцины, по словам специалистов, способны выработать иммунитет к ним. К слову, пока прививаться в регионе приглашают добровольно. Однако в Минтруда РФ уже предложили не допускать к работе всех непривитых от коронавируса.