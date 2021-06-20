Женщина, которой оторвало скальп, рассказала, как ее спасали врачи

Наталья Полякова до несчастного случая
Фото: Из личного архива
Наталье Поляковой тогда в 2019 году только что исполнилось 35 лет, когда на производстве, где она работала наклейщицей, произошла трагедия. Длинноволосая красавица включила аппаратуру и внезапно ее волосы затянуло под специальный прибор.
- Это было производство туалетной бумаги, им накручивались рулоны, - цитирует Наталью телеканал "Краснодар".
Еще секунда и молодая женщина потеряла сознание от шока и боли. Очнулась в больнице, но только после многочисленных консилиумов врачей и операций. Наталью на вертолете отправили в Краевую больницу №1 имени профессора С.В. Очаповского.
Женщине сначала пришили левое ухо, его тоже оторвало. Восстанавливать кожу понадобилось вплоть до бровей. Сейчас медики нарастили на кость новую кожу, только волосы у Натальи больше не вырастут никогда.
- Я рада, что жива, - не перестает Наталья благодарить докторов. Ее реабилитация будет продолжаться еще долго.